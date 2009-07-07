Полтавській владі закидають незаконний демонтаж білбордів із Мазепою

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» заявляє, що в Полтаві незаконно демонтували білборди, на яких було розміщено соціально-патріотичну рекламу із зображенням гетьмана України Івана Мазепи.

Як УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Свобода", 22 червня Полтавська обласна організація ВО «Свобода» розпочала розміщення у Полтаві на білбордах зображення Івана Мазепи з гаслом «Мазепа переміг! Українська Держава є!». Полтавська влада відразу ж почала протидію законному встановленню соціально-патріотичної реклами і усіма можливими способами перешкоджала розміщенню білбордів, відзначили у прес-службі.

За інформацією прес-служби, у понеділок, 6 липня, о 4-й ранку в Полтаві розпочався демонтаж 70 конструкцій білбордів із зображенням І.Мазепи. "Демонтаж відбувався за негласним рішенням Полтавського міськвиконкому, який старанно приховують від громадськості", - наголошує ВО "Свобода".

За інформацією прес-служби, дізнавшись про "антизаконні дії", до одного з білбордів, де почала працювати одна з демонтажних груп, виїхали представники Полтавської обласної організації ВО «Свобода» та Полтавської міської організації «Сокіл». Вони намагалися зупинити дії робітників МНС, але ті, за інформацією прес-служби, "вимогу не тільки проігнорували, але і викликали "групу підтримки". За 5 хвилин на місце прибули 20 чоловік кримінальної зовнішності, які намагалися залякуванням та погрозами фізичної розправи відтіснити «свободівців». Ці дії документально зафіксовані на фото- і відео-носії, відзначають у ВО "Свобода". На виклик «свободівців» прибули працівників міліції і склали заяви про погрози фізичної розправи зі сторони представників демонтажних груп.

Полтавська облорганізація ВО «Свобода» "звертається до прокуратури області та МВС із вимогою негайно втрутитися та розв’язати ситуацію із беззаконням полтавської влади". Також у ВО «Свобода» відзначили, що готують судовий позов до мера Полтави Андрія МАТКОВСЬКОГО "за його чисельні незаконні та українофобські дії".