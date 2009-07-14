Регіонали і БЮТ «зметикували на двох»

Партія регіонів і БЮТ домовилися провести сьогодні засідання Верховної Ради. На порядку денному буде три питання, за якими політичні опоненти готові забезпечити результативне голосування. За інформацією видання "Коммерсантъ-Україна", Партія регіонів погодилася припинити блокування роботи парламенту і відмовилася від вимоги негайно прийняти закон, що підвищує рівень соціальних виплат, в обмін на відмову уряду розглядати в Раді кадрові питання.

Сьогодні депутати планують розглянути три питання. Один з них – прийняття закону №4735-1 про внесення змін до законів про держбюджет на 2009 рік і про Нацбанк, який передбачає фінансування проведення фіналу футбольного чемпіонату Євро-2012 за рахунок доходів НБУ, прийнятого в цілому 1 липня. За інформацією Ъ, до цього закону має претензії спікер парламенту Володимир Литвин. Він відмовляється його підписувати до тих пір, поки не буде розглянуто заяву депутата Станіслава Аржевітіна ("Наша Україна–Народна Самооборона") про те, що голосування за законопроект №4735-1 було проведено з порушенням регламенту. "Суть порушення процедури полягала в тому, що нормативно-правові акти можуть бути прийняті в першому читанні і в цілому тільки в тому випадку, якщо ніхто з депутатів не заперечує", - пояснив заступник глави регламентного комітету Сергій Сас (БЮТ). Сьогодні відповідно до рішення цього комітету народні депутати проголосують за проект постанови пана Аржевітіна про відміну результатів голосування по законопроекту №4735-1. Втім, цю ініціативу навряд чи підтримають 226 депутатів.

Також ПР і БЮТ домовилися прийняти розроблений Кабміном законопроект №4630 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо проведення заходів щодо фінансового оздоровлення банків", який передбачає спрощення процедури регулювання державою діяльності комерційних банків. Документ передбачає продовження до 1 січня 2013 року мораторію на оподаткування вкладів фізичних осіб.

Третій документ, який планується затвердити сьогодні в цілому, стосується проведення виборів президента. Нагадаємо, законопроект №4741 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів президента України" був прийнятий 1 липня в першому читанні. Він передбачає відміну обмежень на грошові вклади до виборчого фонду кандидатів, відмову від відкріпних талонів і скорочення термінів кампанії з 120 до 90 днів.

Досягнуті домовленості у БЮТ і ПР вирішили не афішувати, продовжуючи зберігати видимість боротьби. Вчора прем`єр-міністр Юлія Тимошенко і лідер Партії регіонів Віктор Янукович традиційно закликали один одного забезпечити роботу Ради.

– Ми розуміємо – життя вимагає вирішення й інших проблем. До таких, безумовно, належать усі питання, пов`язані з проведенням Євро-2012. Також необхідно затвердити закон про вибори, потрібно потурбуватися про вкладників банків, грошові вклади яких знецінюються, - сказано в заяві пана Януковича, оприлюдненій учора прес-службою ПР.

– Ми закликаємо Партію регіонів не захоплюватися політичною боротьбою, а бачити ще й країну, для захисту якої терміново потрібні антикризові закони, - цитує прем`єр-міністра прес-служба Кабміну.– Перший антикризовий законопроект про рекапіталізацію сприятиме подальшій стабілізації банківської системи, другий не тільки фінансово забезпечить проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу, але й матиме антикризовий ефект.

Ця ж заява пояснює, чому сторони домовилися піти один одному назустріч. І це, як з`ясувалося, не загроза зриву відпусток депутатів, в які вони згідно з календарним планом роботи Ради повинні піти в найближчої п`ятниці. Пані Тимошенко заявила, що знімає з порядку денного розгляд кадрових перестановок у Кабміні "заради зниження температури в парламенті". З кроком у відповідь "регіонали" не стали тягнути.

Як відомо, причиною блокування Ради стала відсутність гарантій з боку коаліції підтримати законопроект депутата Михайла Папієва (ПР) про збільшення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати (в середньому на 200 грн – до 808 грн і 825 грн відповідно). Тепер же ПР готова відійти від своєї принципової позиції.

– Цей документ (законопроект Михайла Папієва) буде розглянутий пізніше, після досягнення домовленості з урядом щодо всіх показників і розрахунків, які нами зроблені без допомоги Кабміну. Соціальні стандарти будуть переглянуті обов`язково, - заявив учора перший віце-спікер Олександр Лавринович (ПР).