Вінський став європейським есдеком з українською специфікою

Екс-міністр транспорту та зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ створив народно-демократичне об’єднання “За демократію і справедливість”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Сьогодні мій намір про створення громадсько-політичного об’єднання реалізовано”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За словами політика, вже створено Центральний організаційний комітет, головою якого є він сам, проводиться відповідна організаційна робота в регіонах.

“Ми вже маємо близько 100 регіонів в Україні, де є організатори процесу, які працюють з нами”, - додав він.

Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що об’єднання “За демократію і справедливість” буде лівоцентристського спрямування і орієнтуватиметься на ідеологію і принципи європейської соціал-демократії з урахуванням української специфіки.

Й.ВІНСЬКИЙ вважає, що проект буде успішним з огляду на те, що значна частина українців орієнтується саме на ідеї демократії та соціальної справедливості.

“Ми в однаковій мірі не сприймаємо і владу в образі ТИМОШЕНКО, і опозицію в образі ЯНУКОВИЧА. Наша надія - на тих українців, які думають так як ми, і розуміють, що вихід треба шукати в третій силі, в формуванні нового підходу”, - сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що об’єднання має на меті підтримати кандидата на пост Президента, який буде альтернативою нинішнім двом лідерам рейтингів.

При цьому Й.ВІНСЬКИЙ запевнив, що не балотуватиметься на пост глави держави.

“Це моя свідома політична позиція. Якщо інтереси справи будуть вимагати того, щоб я і в депутати не йшов, то я і це зроблю заради об’єднання тих людей, які розуміють, що треба рятувати державу”, - сказав він.

За словами політика, об’єднання готове працювати з усіма, хто відстоює інтереси народу, хто виступає за демократію і справедливість.

“Думаю, що в цьому сегменті є багато політичних структур і громадських організацій, які матимуть бажання об’єднуватися на демократичних засадах”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.