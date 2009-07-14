Депутати залишають сесійну залу ВР

Народні депутати України залишають сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, приблизно о 19.20 до сесійної зали увійшли лідери фракцій, і кожен безпосередньо на місці провів наради зі своїми політичними силами.

Після цього депутати почали збирати картки для голосування та потроху покидати сесійну залу, так і не дочекавшись початку пленарного засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16.00 мало розпочатися позачергове засідання ВР, однак депутати від Партії регіонів заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи ухвалення закону про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.