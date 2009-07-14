Засідання Погоджувальної ради закінчилося безрезультатно

Засідання Погоджувальної ради парламенту закінчилося безрезультатно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив, що «ми дотримуємося своєї точки зору, що спочатку повинні на голосування поставити законопроект про соціальні стандарти, а потім решту всіх питань».

За його словами, це «наша принципова позиція».

При цьому О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що фракція ПР не планує ініціювати позачергове засідання парламенту.

Він сказав, що «в нас немає голосів для підтримки цього законопроекту».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16.00 мало розпочатися позачергове засідання ВР, проте депутати від Партії регіонів заблокували трибуну й президію парламенту, вимагаючи ухвалення закону про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Фракція БЮТ заявила, що ініціюватиме проведення ще одного позачергового засідання ВР у четвер, 16 липня.

На сьогодні на порядку денному позачергового засідання ВР були три питання: законопроект, який стосується рекапіталізації банків, зміни до держбюджету в частині виділення коштів на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України.