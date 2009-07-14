Зареєстрована депутатська група «За Куніцина!»

У секретаріаті Севастопольської міської ради сьогодні зареєстровано повідомлення про перейменування депутатської групи «Єдиний центр» у депутатську групу «За Куніцина!».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник керівника цієї депутатської групи Олексій КИСЕЛЬОВ.

За його інформацією, до групи увійшли ті ж 5 депутатів, які раніше перебували в депутатській групі «Єдиний центр»: Віктор САЛЬНИКОВ, Олексій КИСЕЛЬОВ, Олександр СЬОМІН, Лідія СТОЛЯРОВА і Юрій СКУРСЬКИЙ.

За твердженням О.КИСЕЛЬОВА, причиною перейменування є незгода членів депутатської групи з виключенням голови Севастопольської міської державної адміністрації, заступника голови партії «Єдиний центр» Сергія КУНІЦИНА з лав партії.

Як додав депутат, депутатська група ставить перед собою завдання підтримувати голову міста в питанні реалізації проекту «Севастополь - місто з відкритою економікою», що ініціюється ним, та інших.

Як очікується, наприкінці пленарного засідання нинішньої сесії голова міськради Валерій САРАТОВ, згідно з регламенту, оприлюднить повідомлення в сесійній залі.