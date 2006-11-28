Кандидат у мери Кіровограда Дануца вимагає перерахунку голосів

Кандидат на посаду міського голови Кіровограда Олександр ДАНУЦА вимагатиме від дільничних виборчих комісій міста провести повторний підрахунок голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив сьогодні на прес-конференції у Кіровограді.

О.ДАНУЦА вважає, що це необхідно зробити через те, що у дільничних виборчих комісій немає єдиного підходу до підрахунку бюлетенів.

„Оскільки ТВК несвоєчасно попередила комісії про скасування реєстрації одного з кандидатів, зранку у день голосування вони видавали виборцям бюлетені без штампу „вибув” навпроти відповідного прізвища. Пізніше при підрахунку частина ДВК прийняла рішення вважати усі бюлетені без таких позначок недійсними, незалежно від того, за кого проголосував виборець”, - заявив О. ДАНУЦА.

За його словами, очевидно, що серед тих бюлетенів є значна кількість, де кіровоградці віддали свій голос за інших кандидатів, а не лише за того, хто вибув.

„Зараз ми проводимо моніторинг, скільки було таких дільниць. Але вже відомо про деякі, де за таких умов недійсними були визнані по кілька десятків бюлетенів”, - повідомив він.

За словами О.ДАНУЦИ, він розуміє, що внаслідок перерахунку виборчий процес у Кіровограді затягнеться ще на кілька днів. На думку кандидата, така процедура необхідна, щоб не виникало питання про легітимність новообраного міського голови.

Як повідомляв УНІАН, вибори міського голови Кіровограда відбулись 26 листопада. Територіальна виборча комісія зняла кандидата на посаду мера Кіровограда Олександра НІКУЛІНА з реєстрації пізно ввечері 25 листопада. Кандидат намагався оскаржити ці дії ТВК в суді, проте через відсутність рішення комісії суд відмовив О.НІКУЛІНУ в задоволенні позову.

Сьогодні, 28 листопада, О.НІКУЛІН заявив, що звернувся до Ленінського районного і Апеляційного суду Кіровограда з вимогою визнати вибори мера Кіровограда недійсними через численні порушення.

За даними паралельного підрахунку 100% бюлетенів, 26-річний депутат Кіровоградської міської ради О.ДАНУЦА посів друге місце на виборах міського голови. За нього проголосували 7,9 тисяч осіб. Лідирує колишній народний депутат від КПУ Володимир ПУЗАКОВ, за якого віддали свої голоси 8,3 тисяч виборців.

Проти всіх кандидатів проголосували близько 7 тисяч кіровоградців, або 13% від тих, хто прийшов на виборчі дільниці.