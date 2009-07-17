Мазепа наразився на конфлікт губернатора і мера Полтави

Відкриття пам`ятника гетьманові України Івану Мазепі в Полтаві до Дня Незалежності може не відбутися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ у прямому ефірі ОДТРК «Лтава».

За його словами, у зв`язку з конфліктом навколо відкриття в Полтаві пам`ятника І.Мазепі між ОДА і мерією Полтави дата відкриття пам`ятника не є принциповою.

«Коли це буде – не принципово. Ніхто історію та її героїв не перепише і не замовчить імена тих, хто боровся за незалежність України. Думаю, потім буде в Полтаві пам`ятник і Петлюрі. Чи варто ставити пам`ятник Івану Мазепі зараз? Так, я сам вже маю сумніви і вважаю, що з горе-керівником МАТКОВСЬКИМ (мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ - УНІАН) не варто. Він негідний того, щоб за нього було споруджено пам`ятник. Монумент Мазепі має бути поставлений за цілковитої згоди. Це дуже велика особистість для України. Це навіть питання моральне. За аморальних керівників ставити пам`ятник Мазепі немає сенсу!» - заявив В.АСАДЧЕВ.

Він не виключив, що дату встановлення пам`ятника знову перенесуть. (Пам`ятник І.Мазепі планували відкрити в травні 2009 року - до святкування 300-річчя Полтавської битви. Пізніше було ухвалено рішення, що пам`ятник встановлять у Полтаві на Соборній площі до Дня Незалежності – УНІАН.)

«На сьогодні постамент під пам`ятник повністю готовий. Практично готове відлиття пам`ятника, і тепер лише залишилося забетонувати ділянку і поставити пам`ятник. Всіх робіт залишилося на 2-3 тижні, не більше. До речі, пам`ятник був готовий до установлення до 24 червня. Саме тоді і планувалося його поставити. Саме на прохання МАТКОВСЬКОГО через 300-річчя (Полтавської битви) і щоб не провокувати протистояння, ми погодилися на День Незалежності. І МАТКОВСЬКИЙ клятвено пообіцяв, що так і буде, і жодних перешкод не буде. Але мабуть, для цієї людини його слово – це ніщо. Пам`ятник фактично готовий, і як тільки-но вирішиться питання, то за тиждень-два ми його можемо поставити», - сказав В.АСАДЧЕВ.

Як повідомляв УНІАН, рішення про установлення пам`ятника І.Мазепі було ухвалене на позачерговій сесії міської ради 22 серпня 2008 року. Замовником проекту є обласна державна адміністрація. Проте Полтавська облрада 25 листопада відмовилася виділяти фінанси на зведення монумента І.Мазепі і шведському королю Карлу XII.

Раніше пам`ятник планували відкрити в травні 2009 року до святкування 300-річчя Полтавської битви.

Проте пізніше було ухвалено рішення встановити пам`ятник І.Мазепі на Соборній площі до Дня Незалежності.

15 липня ц.р. міськрада Полтави визначила замовником на будівництво пам`ятника владу Полтави. Також депутати Полтавської міськради звернулися до депутатів Полтавської облради з проханням дати оцінку діяльності губернатора і вимагають його відставки. Приводом для ухвалення звернення сталі події 14 липня, коли, як стверджують в міськвиконкомі, було «самовільне захоплення місця для будівництва пам`ятника Івану Мазепі», причетним до якого в міськвиконкомі вважають керівництво Полтавської ОДА.

У зверненні говориться, що «всі спроби депутатського корпусу Полтави налагодити конструктивну роботу між містом і областю стають неможливими не з вини депутатів, оскільки у керівництва ОДА є велике бажання незаконно втручатися в здійснення повноважень міської влади».

16 липня чиновники Полтавського міськвиконкому припинили роботи з будівництва пам`ятника І.Мазепі на Соборній площі міста.