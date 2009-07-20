Тимошенко зустрінеться з секретарем Вищого народного комітету Лівії

За результатами - прес-конференція

Сьогодні о 12.00 прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе зустріч із секретарем Вищого народного комітету Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ. Як повідомляє Урядовий портал, у рамках переговорів також відбудеться четверте спільне засідання українсько-лівійської комісії зі співробітництва на чолі з керівниками урядів України та Лівії. За результатами переговорів відбудеться прес-конференція.

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