Тимошенко зустрінеться з секретарем Вищого народного комітету Лівії
09:35, 20 липня 2009Політика
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За результатами - прес-конференція
Сьогодні о 12.00 прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе зустріч із секретарем Вищого народного комітету Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ.
Як повідомляє Урядовий портал, у рамках переговорів також відбудеться четверте спільне засідання українсько-лівійської комісії зі співробітництва на чолі з керівниками урядів України та Лівії.
За результатами переговорів відбудеться прес-конференція.
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