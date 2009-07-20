Тимошенко як у воду дивилася: їй доведеться домовлятися з Януковичем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів у понеділок перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція). Цим законом передбачено формульний розрахунок трансфертів прямих відносин між Державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, цим законом передбачається наявність 12 тисяч бюджетів замість 700, що існують сьогодні.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що якщо В.ЮЩЕНКО не підпише нову редакцію Бюджетного кодексу, то Верховній Раді необхідно буде спробувати подолати вето, і для цього потрібно буде домовлятися з депутатами від Партії регіонів, які на сьогодні мають «золоту акцію» щодо розв’язання даного питання.

При цьому прем`єр відзначила, що якщо зміни до Бюджетного кодексу все ж не вдасться ввести в дію цього року, то в наступному ці документи обов`язково будуть підписані новим Президентом.