Литвин знайшов найактуальніше питання для позачергової сесії ВР
Спікер здивовоний виступом Ющенка
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує на позачерговій сесії парламенту, що відбудеться 24 липня, розглянути питання реалізації нинішнього врожаю, яке є більш болючим і актуальним, ніж ті, що пропонують для розгляду ініціатори цієї сесії.
Про це В.ЛИТВИН сказав в ході робочої поїздки до Запорізької області, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.
Спілкуючись з жителями м.Токмак голова ВР відповів на запитання щодо проблем, пов’язаних з медичним обслуговуванням, газифікацією населених пунктів, реалізацією врожаю аграріями та ін.
В.ЛИТВИН висловив здивування виступом Президента перед його сходженням на Говерлу: «До того, за словами глави держави, з економікою в країні було все погано, а тут він розповів, що у нас все зросло у чотири рази, і навіть народжуваність дітей стала на 20% більше. Виникає питання: чому водночас вимирають села, закриваються підприємства і збільшується кількість тих, хто втратив роботу?».
Керівник парламенту нагадав, що кілька днів тому пропонував керівникам держави зібратися задля відвертої розмови про те, що насправді відбувається в Україні, і якими шляхами треба виходити з кризового стану. «Адже навіть, якщо брати Запорізьку область, виробництво в ній впало на 39%», - зазначив В.ЛИТВИН. Але, за його словами, «сьогодні всі хочуть бути в опозиції - і Президент, і прем’єр-міністр, і голова найбільшої фракції у парламенті». «В той же час я питаю - хто буде працювати»? - підкреслив В.ЛИТВИН.
Голова ВР заявив, що «пропозицій, спрямованих на примирення лідерів держави» він робити не буде. «Це чомусь сприймається як слабкість», - зауважив він. За його словами, «це стало, окрім усього іншого, ще одним додатковим чинником того, що він братиме участь у президентських виборах».
Відповідаючи на запитання про низькі ціни, за якими сільгоспвиробники змушені продавати свій врожай, В.ЛИТВИН підкреслив, що ця проблема є однією з найважливіших, яку будуть намагатися розв’язати представники його фракції і він сам: «Потрібно вишукати можливості для збільшення Аграрного фонду, за кошти якого держава має викуповувати у селян зерно за тими цінами, які є середніми у світі».
«Держава має виступати головним зернотрейдером і не дозволяти забирати з-під комбайну врожай за безцінь», - підкреслив голова Верховної Ради України. Він заявив, що на позачерговій сесії Верховної ради України, яка відбудеться у п’ятницю, буде вимагати розглянути це питання, яке, за його словами, «є більш болючим і актуальним, ніж ті, що пропонують для розгляду парламенту ініціатори цієї сесії».