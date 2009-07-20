Литвин знайшов найактуальніше питання для позачергової сесії ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує на позачерговій сесії парламенту, що відбудеться 24 липня, розглянути питання реалізації нинішнього врожаю, яке є більш болючим і актуальним, ніж ті, що пропонують для розгляду ініціатори цієї сесії.

Про це В.ЛИТВИН сказав в ході робочої поїздки до Запорізької області, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Спілкуючись з жителями м.Токмак голова ВР відповів на запитання щодо проблем, пов’язаних з медичним обслуговуванням, газифікацією населених пунктів, реалізацією врожаю аграріями та ін.

В.ЛИТВИН висловив здивування виступом Президента перед його сходженням на Говерлу: «До того, за словами глави держави, з економікою в країні було все погано, а тут він розповів, що у нас все зросло у чотири рази, і навіть народжуваність дітей стала на 20% більше. Виникає питання: чому водночас вимирають села, закриваються підприємства і збільшується кількість тих, хто втратив роботу?».

Керівник парламенту нагадав, що кілька днів тому пропонував керівникам держави зібратися задля відвертої розмови про те, що насправді відбувається в Україні, і якими шляхами треба виходити з кризового стану. «Адже навіть, якщо брати Запорізьку область, виробництво в ній впало на 39%», - зазначив В.ЛИТВИН. Але, за його словами, «сьогодні всі хочуть бути в опозиції - і Президент, і прем’єр-міністр, і голова найбільшої фракції у парламенті». «В той же час я питаю - хто буде працювати»? - підкреслив В.ЛИТВИН.

Голова ВР заявив, що «пропозицій, спрямованих на примирення лідерів держави» він робити не буде. «Це чомусь сприймається як слабкість», - зауважив він. За його словами, «це стало, окрім усього іншого, ще одним додатковим чинником того, що він братиме участь у президентських виборах».

Відповідаючи на запитання про низькі ціни, за якими сільгоспвиробники змушені продавати свій врожай, В.ЛИТВИН підкреслив, що ця проблема є однією з найважливіших, яку будуть намагатися розв’язати представники його фракції і він сам: «Потрібно вишукати можливості для збільшення Аграрного фонду, за кошти якого держава має викуповувати у селян зерно за тими цінами, які є середніми у світі».

«Держава має виступати головним зернотрейдером і не дозволяти забирати з-під комбайну врожай за безцінь», - підкреслив голова Верховної Ради України. Він заявив, що на позачерговій сесії Верховної ради України, яка відбудеться у п’ятницю, буде вимагати розглянути це питання, яке, за його словами, «є більш болючим і актуальним, ніж ті, що пропонують для розгляду парламенту ініціатори цієї сесії».