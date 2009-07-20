У Тимошенко вирішили, що найглибшу точку падіння економіка вже пройшла

Показники виробництва за червень поточного року продемонстрували позитивні зрушення в промисловості й ще раз підтвердили, що найглибшу точку падіння пройдено, й економіка поступово починає рухатися вгору.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України з посиланням на міністра Богдана ДАНИЛИШИНА.

За словами міністра, про це свідчить ряд чинників: зростання в червні обсягів промислового виробництва на 3,1% до травня; зниження обсягів промислового виробництва в червні до червня 2008 року на 27,5%, що є найменшим показником падіння виробництва з початку поточного року. Крім того, показовим є те, що з початку року галузь, яка займає 2-е місце після металургії в структурі реалізованої промислової продукції, – виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – показала приріст у червні до червня 2008 року на рівні 0,9%. «Це є дуже вагомим позитивним чинником», - наголошується в повідомленні Мінекономіки.

За даними міністерства, ще одним показником покращення ситуації в економіці є те, що вперше з початку року в певних регіонах спостерігалося нарощування обсягів виробництва до відповідного місяця попереднього року.

«Виходячи з пожвавлення внутрішніх процесів в Україні й перших ознак того, що на світовому ринку ситуація також починає поступово покращуватися, можна очікувати формування в другому півріччі поточного року, як і передбачалося, сталої тенденції до уповільнення темпів падіння виробництва й повернення в 2010 році національної економіки на траєкторію зростання», - наголошується в повідомленні.