БЮТ хоче почати переписувати Конституцію вже цієї п'ятниці

Фракція БЮТ під час позачергової сесії Верховної Ради 24 липня ініціюватиме прийняття постанов, які стосуються кадрових призначень до Кабінету Міністрів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції, про це заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Також, за його словами, першим питанням порядку денного позачергової сесії буде ухвалення закону щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків. “Його прийняття створить всі умови для того, що Україна отримає черговий транш міжнародної фінансової допомоги”, - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

“Наступне питання, яке планується розглянути на позачерговій сесії – це внесення змін до Закону України «Про державний бюджет», а саме виплат компенсацій НАК «Нафтогаз України». Прийнявши такий закон, ми створимо всі умови для того, щоб Україні вчасно і в повному об’ємі підготувалась до нового опалювального сезону”, - зазначив він.

За словами представника БЮТ, “на початку наступного року в Україні пройдуть вибори Президента. Старий закон морально застарів, тому для того, щоб забезпечити демократичність відкритість та прозорість президентських виборів є нагальна потреба змінювати діюче законодавство, яке регламентує вибори Президента. Саме тому, третім питанням порядку денного буде прийняття закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України”.

“Окрім того, – наголосив депутат, – на позачерговій сесії планується розглянути питання про внесення змін до Конституції України: щодо зміни строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад та щодо обмеження депутатської недоторканності”.