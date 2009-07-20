Литвин: Україні потрібний універсальний шкільний підручник з історії

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що в Україні повинен бути універсальний шкільний підручник з історії України, створений вченими Національної академії України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН сказав у ході робочої поїздки до Запорізької області.

Зокрема, він підкреслив: «Я категоричний противник того, щоб бачення минулого тим чи іншим політиком чи державним діячем накладалося на всю країну, і вся країна примушувалася до того, щоб трактувати історичні події в той чи інший спосіб».

У повідомленні прес-служби ВР також йдеться, що керівник українського парламенту не поділяє позиції і підходи Президента України у цьому питанні. «Те, що нам потрібно пізнавати наше минуле, розчищати замулені джерела історичної правди, не підлягає сумніву. Але не за рахунок вип’ячування подій, дат і людей, які на це абсолютно не заслуговують», - вважає В.ЛИТВИН.

Він аткож переконаний, що в Україні повинен бути універсальний шкільний підручник з історії України, і взагалі з історії, авторами якого мають бути вчені Національної академії України. Такий підручник, за його словами, «повинен давати дітям усталені формули та оцінки, які окрім всього іншого, виховували б відчуття національної гордості та патріотизму, давали б розуміння складності нашого історичного процесу і, водночас, консолідували українське суспільство».

Він також повідомив журналістам, що підготував підручник з історії України призначений для студентів історичних спеціальностей, вчителів і викладачів історії: «Вже вийшло три видання, наступного року вийде четверте». «Це важливо, але для того, аби написати підручник для школярів, треба мати неабиякий талант - не тільки знання, але й вміння уявити світогляд дитини, викласти так, щоб вона зрозуміла матеріал. Бо з позиції вченого надзвичайно важко дохідливо, стисло, захоплююче викласти наше минуле. Можливо необхідно було б оголосити конкурс на краще написання такого підручника і забезпечити відповідне фінансування. Бо історія - це не просто навчальна дисципліна, це фундамент, на якому буде вибудовуватись наша Держава», - наголосив голова ВР.