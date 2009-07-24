Відкрити сесію планують об 11.00
10:36, 24 липня 2009Політика
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Погоджувальну раду проведуть за 15 хвилин?
На 11.00 заплановано відкриття позачергової сесії парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що о 10.45 відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій парламенту, а після цього об 11.00 буде відкрито позачергову сесію парламенту.
Як повідомляв УНІАН, у засіданні Погоджувальної ради було оголошено перерву на 15 хвилин, але через цей визначений час на засідання не з’явилися представники фракцій БЮТ та Партії регіонів.
В.ЛИТВИН зазначив, що Погоджувальна рада продовжиться о 10.45.
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