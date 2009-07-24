Відкрити сесію планують об 11.00

На 11.00 заплановано відкриття позачергової сесії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що о 10.45 відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій парламенту, а після цього об 11.00 буде відкрито позачергову сесію парламенту.

Як повідомляв УНІАН, у засіданні Погоджувальної ради було оголошено перерву на 15 хвилин, але через цей визначений час на засідання не з’явилися представники фракцій БЮТ та Партії регіонів.

В.ЛИТВИН зазначив, що Погоджувальна рада продовжиться о 10.45.