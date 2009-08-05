США не виключають постачань озброєнь до Грузії

США не виключають постачань до Грузії захисних озброєнь, незважаючи на протести Росії, заявили представники американської адміністрації на слуханнях в сенаті Конгресу США, передає Associated Press. Таку заяву зробив, зокрема, заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, колишній посол США в Росії Александр Вершбоу. За його словами, раніше військова допомога США Грузії полягала в тренуванні та модернізації її збройних сил. Проте А.Вершбоу додав, що "інші форми співпраці теж можуть мати місце, в цьому питанні нічого не може бути виключено".

За словами заступника держсекретаря США у справах Євразії Філіпа Гордона, "на постачання до Грузії не існує міжнародного ембарго".

Вчора, нагадує РосБізнесКонсалтинг, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що США вже "відіграють ключову роль у переозброєнні грузинської військової машини" і попередив, що втручання США йде "на шкоду процесу демократії в Грузії".