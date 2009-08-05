МЗС Росії: рішення про висилку з України дипломатів - безпрецедентне

Рішення про висилку з України російських дипломатів було безпрецедентним в історії двосторонніх відносин.

Як повідомляє РІА «Новости»,про це заявив сьогодні на прес-конференції статс-секретар - заступник міністра закордонних справ РФ Григорій КАРАСІН.

"Ми вимушені були піти на адекватні заходи, як це прийнято в дипломатичній практиці. Але, звичайно, цей епізод значно зіпсував атмосферу наших відносин... Подібне недружнє рішення було безпрецедентним в історії наших відносин із Україною", - заявив Г.КАРАСІН.

Він додав, що ця історія "досить тривожна для російсько-українських відносин".

"Коли ми вперше від українських офіційних представників почули про такий намір... ми зробили зусилля, щоб аргументовано переконати українську сторону ці рішення в дію не запроваджувати", - зазначив заступник міністра закордонних справ РФ, додавши, що пізніше Росія дізналася про те, що рішення все ж таки було ухвалено.

За словами Г.КАРАСІНА, дипломати, які працювали в Україні, "сумлінно виконували свої обов`язки".

"Те, що вони там контактували з якимись громадськими організаціями й політичними діячами, - це повністю відповідає Віденській конвенції... Це входить в обов`язки дипломатів контактувати з людьми", - підкреслив Г.КАРАСІН.

Як повідомлялося, наприкінці липня Київ оголосив про висилку з країни радника Посольства РФ Володимира ЛИСЕНКА і генконсула в Одесі Олександра ГРАЧОВА, заявивши, що вони займалися "недипломатичною діяльністю". У відповідь Москва запропонувала Києву достроково завершити місію генконсула України в Санкт-Петербурзі й одного з радників Посольства України у Москві. Пізніше МЗС України припинив рішення про висилку генерального консула РФ в Одесі О.ГРАЧОВА до "дзеркальної відповіді" Росії щодо генерального консула України в Санкт-Петербурзі Наталії ПРОКОПОВИЧ.