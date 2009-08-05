Тігіпко: можу вкласти в президентську кампанію 15-20 мільйонів

Колишній радник прем’єр-міністра Сергій ТІГІПКО, який заявив про намір балотуватися на пост Президента України, готовий самостійно фінансувати початок власної президентської кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО сказав сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

"Я дивлюся на видаткову частину виборів: не повісиш біг-борди - тебе не впізнаватимуть, а це дорого коштує. Сьогодні я можу сам для початку кампанії профінансувати 15-20 млн. грн., а потім потрібні будуть прихильники", - сказав він.

С.ТІГІПКО також поділився планами щодо створення нової партії. "Нічого не треба купувати, усі кажуть - заберіть безкоштовно, от тільки що забирати?", - сказав С.ТІГІПКО, відповідаючи на запитання щодо планів розбудови власної партії на базі якоїсь політичної сили.

Він також зауважив, що не може назвати в Україні потужної партії, де є внутрішня демокртія, об’єднуюча сила, "збудована не на посадах і на корупції".

С.ТІГІПКО наголосив, що його нова партія буде партією патріотично налаштованих прихильників, і висловився проти влади олігархів, які неспроможні впливати на демократію.

За його словами, йдеться не про створення партії "на кшалт колишньої КПРС, а про якісно нову партійну структуру - партію нового зразка, де кожен новий член зможе стати лідером партії та депутатом різних рівнів".

"Можливо, я створю партію на базі якоїсь уже існуючої, з огляду на закон про вибори", - сказав С.ТІГІПКО.

Він також наголосив, що займатиметься серйозним партійним будівництвом і прагнутиме популярності у простих людей. "Якщо політика не впізнають, немає про що говорити", - пояснив С.ТІГІПКО.

Він повідомив про те, що його зараз підтримують народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ і голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ.

С.ТІГІПКО зазначив, що у Житомирській області його представлятиме екс-депутат обласної ради Ярослав ДОЛГІХ.