Міжбанк відкрився ростом долара

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0050/8,0480 грн./дол., ціни на російську валюту зросли до 0,2570/0,2585 грн./рубль, котирування євро-гривня пішли вгору – 11,5340/11,5960 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,4404/1,4406 дол./євро (середа - 1,4385/1,4387 дол./євро).

У середу Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 7,75 грн./дол.