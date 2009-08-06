Експерти сходяться, що Янукович біля Кирила «перегнув палку»

Провідні українські політологи вважають, що візит патріарха РПЦ КИРИЛА в Україну найбільш відзначився “церковною” дипломатією і паломництвом “регіоналів”.

Про це вони сказали в опитуванні, проведеному PR-групою «Polittech».

Відповідаючи на запитання, чи можна дії представників Партії регіонів, які супроводжували КИРИЛА під час усього його перебування в Україні, розцінювати як складову передвиборчої кампанії та чи планує Московський патріархат активно впливати на перебіг президентських виборів в Україні, професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА Олексій ГАРАНЬ зазначив, що “це нормально для українських політиків зустрічатися із представниками і керівниками різних церков”. “Особливо це стосується державниx діячів. Абсолютно нормально, що ЮЩЕНКО та ТИМОШЕНКО зустрічалися із КИРИЛОМ, так само як вони зустрічалися із керівниками інших конфесій”. – вважає експерт. Що стосується лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, то, на думку політолога, “в тому також не було б нічого негативного, але своєю надмірною активністю він «перегнув палку»”. “Це носило такий демонстративний характер. Враховуючи останні виступи ЯНУКОВИЧА, складається враження, що він значною мірою повертається до кампанії 2004 року, коли використовувалися гасла та месиджі, які поляризували країну. В цьому, я думаю, полягає певна небезпека”, - підкреслив О.ГАРАНЬ.

Він висловив думку, що з формальної точки зору РПЦ не буде когось прямо підтримувати на виборах. “А це може робитися руками проросійського крила в УПЦ Московського Патріархату на користь одного із кандидатів”, - вважає він і зізнається, що “на початку візиту Патріарха КИРИЛА менш критично оцінював цю подію”. “Я наголошував, що КИРИЛ є харизматичною постаттю, сильною особистістю, котра вміє спілкуватися із масовою аудиторією, виступати у ЗМІ. Але тепер, спираючись на власні враження та спілкуючись із простими людьми, мені видається, що в контексті України і відносин українських церков ці сторони (можливо і сильні самі по собі) якраз мали негативний вплив”, - вважає експерт. На його думку, “ця мітинговість, з якою виступав КИРИЛ, свідчила, що візит є політизованим”. “Це було не звернення пастира, який спокійним і тихим словом переконує інших, а який створює атмосферу мітингу, а не проповіді. В ряді своїх виступів КИРИЛ вийшов за межі того, що мав би собі дозволити представник іншої країни”, - підкреслив О.ГАРАНЬ.

У цьому контексті політтехнолог, директор PR-групи «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ зазначив, “говорячи дипломатичною мовою, патріарший візит КИРИЛА можна віднести до категорії державних”. За його словами, “перебування глави найбільш наближеної до Кремля церкви в іноземній країні цілих 10 днів мало продемонструвати особливе ставлення до України”. “КИРИЛ, як відомо, довгий час у самій Росії асоціювався з адміністрацією ПУТІНА, і входить до вузької групи церковників-державників, які уособлюють соборно-православну панславістську ідеологію сьогоднішньої Росії”, - зауважив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

“Відповідно, те, що настоятель РПЦ, на жаль, не утримався від політичних заяв в Україні, означає, що Кремль і надалі не мислить Україну поза зоною своїх інтересів. Вплив Росії в останні роки був суттєво підірваний неефективною дипломатичною політикою МЗС РФ. Тому зараз йде намагання компенсувати ці провали за рахунок, як вважають ПУТІН і МЕДВЕДЄВ, «церковної» дипломатії”, - вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

На його думку, “не проти погрітися в променях популярності КИРИЛА й окремі вітчизняні політики”. “Якби було можливо, Партія регіонів, ймовірно, застовпила б за собою статус «генерального спонсора» візиту патріарха в Україну. Віктор ЯНУКОВИЧ просто втратив почуття міри, адже скрізь де можна і не можна намагався з`явитися поряд з КИРИЛОМ. Проте йому не варто забувати, що він є народним депутатом України, а не Росії, і живе на податки українських громадян. Робилося це з очевидною метою – штаб ЯНУКОВИЧА планує використати кадри, де лідер регіоналів перебуває поряд з патріархом РПЦ, у політичній рекламі – роликах, плакатах, білбордах”, - зазначив експерт. Він також вважає, що “крім нього, були й інші «вірні» з числа політиків, які братимуть участь у президентських перегонах, та ж сама Інна БОГОСЛОВСЬКА”. “Проте суттєвого впливу на електоральні симпатії така показна релігійність не матиме – в Україні належність пастви до певної церкви часто не корелюється з підтримкою того чи іншого кандидата”, - переконаний Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

У свою чергу історик, кандидат політичних наук Олександр ПАЛІЙ зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ “намагається «відбілити» свій негативний імідж, пов`язаний із неприємними сторінками минулого, надмірно загострюючи увагу на своїй релігійності; популяризуючи її”. “Очевидно, що це є ознаки передвиборчої кампанії. Як пригадуємо, у попередній кампанії 2004 року ЯНУКОВИЧ відзначив, що афонські старці передбачили йому перемогу”, - додав експерт.

Він переконаний, що “Московський патріархат намагається вплинути на політичну ситуацію в країні і є інструментом державної політики Росії”. За його словами, Московський патріархат “є елементом державного механізму”. “Фактично КИРИЛ приїхав в Україну, як чиновник інформаційного напряму. Відповідно ця показова присутність ЯНУКОВИЧА біля патріарха, яка підкреслена з боку ЯНУКОВИЧА та самого патріарха, вона абсолютно точно має політичний підтекст”, - підкреслив О.ПАЛІЙ.

Він зазначив, що “у 2004 році ПУТІН сам особисто дворазово приїжджав підтримати ЯНУКОВИЧА. Тепер же замість себе прислав російського чиновника в церковній формі”.

Натомість поет і перекладач Володимир ЦИБУЛЬКО наголосив, що хоч як би патріарх боровся із політизацією свого візиту в Україну, “але постійна присутність біля нього «регіоналів» є основним політизуючим фактором”. За його словами, “візит КИРИЛА був, по суті, політтехнологічним. Іншої місії він не виконував і не міг виконати. Це був перегляд передвиборчих лав”.

На думку В.ЦИБУЛЬКА, “тональність проповідей патріарха КИРИЛА - вона занадто світська. Українська церковна традиція та стилістика проповідей зовсім інша. “Є велика схожість у стилістиці проповідей і митрополита Володимира САБОДАНА, і патріарха ФІЛАРЕТА та кардинала Любомира ГУЗАРА. Виробився такий собі український дуже інтелігентний та коректний стиль. Що ж до стилю, який привніс сюди патріарх КИРИЛ, то це така доволі світська стилістика, яка насторожила багатьох людей. Саме через таку світськість, я гадаю, під кінець візиту патріарх Московський став доволі таки кумедним явищем”, - констатував експерт.

Він припустив: “якби технологічно був зірваний візит в Західну Україну, то це обросло би чутками про героїзм. А так вийшло, що, по суті, це не візит патріарха, а така собі промоутерська поїздка піар-групи. Була спроба створити певну духовну ідентифікаційну пропозицію”.

Він переконаний, що “церква є елементом ідентифікації, не менше, ніж політична ідентифікація. І оскільки в Україні церкви є про європейськими, то постійна присутність ЯНУКОВИЧА на службах божих зводить виборчий сценарій до наступного: у фіналі буде проєвропейський та проросійський кандидат. Єдиним однозначним проєвропейським кандидатом є Віктор ЮЩЕНКО, навіть з огляду на його не високий на сьогодні рейтинг”.

“Якби цього візиту не було, то формату “проєвропейський та проросійський кандидат” можна було уникнути. А так фактично відроджено бінарну схему 2004 року”, - підсумував В.ЦИБУЛЬКО.

Заступник директора Могилянської школи журналістики Діана ДУЦИК , говорячи про політичний підтекст візиту патріарха Кирила в Україну, розділяє два моменти. За її словами: “по-перше, заяви самого патріарха. По-друге, реакцію українського політикуму”.

Щодо заяв російського патріарха, то, на думку Д.ДУЦИК, “вони справді містили політичні тези, і це відзначають усі спостерігачі”. “У першу чергу це стосується тези про те, що ідея автокефалії веде до розколу українського суспільства; тези про те, що в Україні вже існує єдина православна помісна церква, маючи на увазі російську церкву; тези про «єдиний народ» та про «єдиний простір Святої Русі», до якого патріарх КИРИЛО відніс і Україну, і Білорусь; тези про «небезпечну для українського суспільства героїзацію суперечливих історичних особистостей»; тези про «гріховний» Захід, звідки поширилася криза тощо”, - зазначила експрт.

Щодо українських політиків і зокрема активної участі В.ЯНУКОВИЧА у заходах за участю російського патріарха, то за словами Д.ДУЦИК, “лідер Партії регіонів справді використав ті можливості (з мовчазної згоди самого КИРИЛА), які давав візит російського патріарха, для мобілізації власного електорату”. “Очевидно, що ця тема експлуатуватиметься штабом ЯНУКОВИЧА і в майбутній кампанії, оскільки електорат дуже чутливо реагує на питання релігійної тематики”, - зауважила вона.

“Не думаю, що Московський патріархат робитиме відверту ставку на когось із українських кандидатів у президенти: по-перше, тому що і Кремль цього разу не визначатиметься з фаворитами; а по-друге, тому що є негативний досвід 2004-го року (факти відвертої підтримки одного з кандидатів, знайдені листівки у одному із храмів тощо – усе це лише понижувало довіру до самої церкви). Московський патріархат, швидше реалізовуватиме свої власні інтереси. І якщо й буде якийсь вплив з його боку на виборчу кампанію в Україні, то він буде швидше прихованим і не таким потужним, як 2004 року”, - висловила переконання Д.ДУЦИК.