Тимошенко: націоналізовані банки можна буде купити з аукціону

Колишні власники націоналізованих банків не мають права претендувати на ці банки після того, як уряд, нормалізувавши роботу фінансових установ, виставить їх на продаж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО сказала сьогодні в інтерв`ю трьом українським телеканалам.

«Я думаю, що ті власники, які мали ці банки, просто не можуть бути учасниками таких аукціонів, якщо вони банки довели до такого стану і вкрали гроші з цих банків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що після повного оздоровлення націоналізованих банків, після того, як ці фінансові організації почнуть працювати абсолютно нормально, уряд виставлятиме акції цих банків на продаж, оскільки державі для виконання своїх функцій цілком достатньо двох держбанків – «Ощадбанку» і «Укрексімбанку».

Відповідаючи на запитання, чи отримають українські претенденти на акції банків якісь привілеї, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Привілеї будуть для того, хто виграє аукціон. Я хотіла б, чесно кажучи, щоб прийшли потужні команди, які забезпечені фінансовими ресурсами, які використовують банки як прозорі і дієві інструменти економіки, а не як засіб для відмивання грошей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що конкурс з продажу акцій націоналізованих банків проходитиме з дуже жорсткими вимогами. «Після того, як ми ці банки поставимо на ноги, оздоровимо, вони будуть через відкриту процедуру аукціонів реалізовані потужним власникам, і для того, щоб одержати таких власників, ми визначимо для них дуже серйозні вимоги. Так не буде, що будуть реалізовані банки кому завгодно, безумовно, це буде конкуренція», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.