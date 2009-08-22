Українці ставляться до Путіна та Обами краще, ніж до своїх (опитування)
Настільки краще, що незручно казати
Більшість громадян України набагато краще ставляться до лідерів іноземних держав, ніж до вітчизняних політиків.
Про це свідчать презентовані сьогодні на прес-конференції в УНІАН результати проведеного Інститутом ім. Горшеніна всеукраїнського соціологічного дослідження на тему «Україна. Повноліття».
Так, за даними дослідження, прем’єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА більшість опитаних (59,6%) сприймають позитивно (“надзвичайно позитивно” - 16,3%, “позитивно” - 43,3%). При цьому, “негативно” та “надзвичайно негативно” до нього ставляться загалом 19,8%.
Про президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА позитивної думки 46,5% респондентів (“надзвичайно позитивно” – 12,8%, “позитивно” – 33,7%%), негативної – 35%.
До президента США Барака ОБАМИ українці ставляться також переважно добре – третина (31,3%) в цілому позитивно (“надзвичайно позитивно” – 3,5%, “позитивно” – 27,8%), і близько чверті (25,6%) – загалом негативно.
Тобто, констатував директор Інституту ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, в усіх випадках “позитив домінує над негативом”.
Стосовно аналогічних показників провідних вітчизняних політиків, експерт зауважив, що дані дослідження не будуть оприлюднені, аби уникнути підозри, що дослідження є замовним на користь тієї чи іншої політичної сили.
“Єдине, що я хочу сказати, жоден український політик не зрівнявся ні в балансах, ні в позитивах із західними чи східними політиками”, - зазначив К.БОНДАРЕНКО.
Інститут ім. Горшеніна провів всеукраїнське соціологічне дослідження на тему «Україна. Повноліття» з 10 по 18 серпня. Всього, згідно з всеукраїнською вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2 тис. респондентів у 160 населених пунктах, які репрезентують доросле населення України у віці від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому проживає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.