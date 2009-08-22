У Львові сьогодні пишуть 32-метрову листівку Україні

23 серпня на площі перед Львівською обласною державною адміністрацією відбудеться урочисте підняття Державного прапора України та вручення паспортів громадянам України, які народились у День незалежності. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Після завершення урочистої церемонії, понад 100 членів Європейського молодіжного парламенту, який саме засідатиме у Львівській ОДА, вийдуть на площу зі своїми національними стягами та національними прапорами України та залишать своє побажання Україні на величезній листівці, спеціально встановленій на площі (розміром 16 на 2 метри).

Довідка УНІАН. Міжнародна молодіжна громадська організація «Європейський молодіжний парламент – Україна» за підтримки управління у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА проводить у Львові 7-му регіональну сесію Європейського молодіжного парламенту, що зібрала делегатів із понад десяти європейських країн.

Серед країн, які представлені на сесії, – Польща, Німеччина, Австрія, Туреччина, Грузія, Румунія, Молдова, Чехія, Білорусь, Македонія, Нідерланди, Азербайджан та Україна.

Європейський молодіжний парламент (ЄМП) – міжнародна політично нейтральна організація, метою якої є зростання усвідомлення молодими людьми важливості питань, що стосуються Європи, та сприяння отриманню дійсно унікального навчального досвіду. Заснована у 1987 році, організація протягом 22 років пройшла процес зростання та розширення. Сьогодні її робота базується на діяльності 32 національних комітетів, які формують мережу в межах і за межами ЄС.