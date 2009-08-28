Ющенко вніс зміни до свого секретного указу про ДУСю

Президент Віктор Ющенко дозволив Державному управлінню справами списувати закріплене за ним державне майно, “що перебуває в управлінні Державного управління справами, у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для дальшого використання суб`єктом господарювання, зокрема у зв`язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає”. Окрім випадків, коли списання державного майна заборонено законодавством, підкреслюється в указі Президента.

Відповідний указ “Питання Державного управління справами” за номером 682/2009 оприлюднений на офіційному сайті голови держави. Документ передбачає внесення змін до “Положення про Державне управління справами, затвердженого Указом Президента України від 17 грудня 2002 року №1180”.

Цікаве те, що ані указу про затвердження положення про ДУС, ані самого положення на сайті голови держави немає. На офіційному сайті ВР вдалося з’ясувати, що указ Президента, який закріплює основи діяльності та організації ДУС, досі має гриф “не для друку”.