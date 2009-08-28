Тимошенко поскаржилася шахтарям на Пинзеника

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не шкодує, що на початку кризи не прислухалася до порад деяких економічних експертів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на урочистостях з нагоди Дня шахтаря в місті Свердловську Луганської області.

«Ми не послухалися, нехай мені пробачать усі аналітики й фінансисти талановиті, ми не прислухалися до жодної поради, бо ці поради були надто категоричними», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що, перш за все, йдеться про пораду жорстко скоротити всі соціальні видатки держбюджету і не купувати у підприємств продукцію, на яку впав попит.

«Іншими словами, ми повинні були скорочувати робочі місця, робочий тиждень у вугільній галузі і скорочувати людей. Крім того, нам радили використовувати цей кризовий час для того, щоб просто закрити всі шахти, які в докризовий час були нерентабельними. Але ніхто не дав відповіді на одне питання: після такої шокової антикризової програми, по-перше, де буде (вугільна) галузь? По-друге, де будуть люди і їхні сім`ї?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні час показав, що вугільна галузь усе ж розвивається успішно, і обсяги видобутку вугілля в Україні втричі перевищує відповідний показник Росії.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що їй було дуже складно працювати на початку поточного року, оскільки уряд практично залишився без міністра фінансів, і держбюджет на 2009 рік також був прийнятий без Віктора ПИНЗЕНИКА.

«Ми складали бюджет, по суті, без Міністерства фінансів, бо вище керівництво Мінфіну просто злякалося кризи і почало більше панікою займатися, ніж реальними справами у міністерстві, і я, як прем`єр, залишилася без Мінфіну наодинці (з кризою - УНІАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 12 лютого 2009 р. В.ПИНЗЕНИК написав заяву про звільнення з посади міністра фінансів України. 17 лютого ВР звільнила В.ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів.

1 березня В.ПИНЗЕНИК заявив, що пішов з посади міністра фінансів через непрофесійно розроблений державний бюджет на 2009 рік.