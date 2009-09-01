Черновецький змилувався над киянами на 5 процентів

Міська влада Києва підписала нові розпорядження про підняття тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, згідно з якими у серпні-вересні оплата зросте не на 100% (порівняно з періодом до 1 червня цього року), а на 95%.

З відповідними розпорядженнями Київської міської держадміністрації від 31 серпня можна ознайомитись на офіційному сайті муніципальної газети “Хрещатик” - № 980 “Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення”, № 981 “Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення” і № 978 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

Як зазначається у документах, рішення прийнято на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 17 липня, з урахуванням ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 липня, і з метою недопущення зупинки підприємств, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги, та поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат, визначених висновками столичної Державної інспекції з контролю за цінами.

Згідно з розпорядженнями, протягом двох місяців у Києві встановлено, що вартість послуги за холодне водопостачання та водовідведення при наявності квартирного чи будинкового лічильника складатиме 2,87 грн. за 1 кубометр (раніше - 1,48 грн., після 1 червня - 3,02 грн.); за відсутності засобу обліку – 15,78 грн. на 1 особу (раніше, відповідно, 8,14 грн. та 16,61 грн).

Вартість послуги за гаряче водопостачання і водовідведення при наявності лічильника становитиме 13 грн. за 1 кубометр (раніше - 7,38 грн. та 13,69 грн.), без засобу обліку – 45,52 грн. за 1 особу (раніше, відповідно, 25,89 грн. та 47,92 грн.).

Тариф на послугу з централізованого опалення для населення при відсутності засобів обліку теплової енергії затверджений в розмірі 2,26 грн. за 1 кв. м опалювальної площі у місяць (раніше, відповідно, 1,6 грн. та 2,38 грн.). Сума тарифу встановлена для розрахунків за опалення щомісячно протягом року.

Тарифи на тепло і гарячу воду є збитковими і відшкодовують витрати з їх виробництва та надання в середньому лише на 81%, а тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води відшкодовують витрати з їх виробництва та надання в середньому лише на 72%, йдеться у розпорядженнях.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Києві набрали чинності нові тарифи на житлово-комунальні послуги та квартплату. Підвищення відбулося відповідно до розпоряджень Київської міської держадміністрації про нові тарифи на ЖКП для населення, бюджетних установ та інших споживачів від 29 квітня за №№ 516, 517, 518, 519 та 520.

Столична влада оприлюднила зазначені розпорядження у спеціальному випуску газети «Хрещатик» №57/1 (3503) від 30 квітня та на інтернет-сайті видання в розділі офіційних документів.

Підвищення плати за ЖКП полуги з 1 червня було першим етапом приведення тарифів до економічно-обгрунтованого рівня. Другий етап передбачався з початку 2010 р. – підвищення ще приблизно на 50%.

Кабінет міністрів на засіданні 17 липня прийняв рішення призупинити підвищення КМДА тарифів на комунальні послуги для населення з 1 червня.

12 серпня Окружний адміністративний суд Києва заборонив КМДА підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги в столиці.

У постанові суду наголошується: «...клопотання Кабінету міністрів про забезпечення позову задовольнити і заборонити КМДА до завершення розгляду справи по суті» здійснювати розрахунки за житлово-комунальні послуги за новими тарифами.

20 серпня перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що Київська міськдержадміністрація не одержувала рішення суду про заборону підвищення комунальних тарифів у столиці з 1 червня. За його словами, мерія одержала постанову Окружного адміністративного суду Києва, однак у ньому йдеться не про заборону застосування підвищених тарифів, а про відкриття провадження проти мерії за позовом Кабміну.

Разом з тим, він не виключив, що столична мерія ще одержить постанову про заборону підвищення тарифів на послуги ЖКГ, а також заявив про готовність оскаржувати її у вищій інстанції.

21 серпня Міністерство юстиції як представник інтересів Кабінету міністрів заявило, що має намір звернутися до Генеральної прокуратури щодо невиконання посадовцями Київської міської державної адміністрації ухвали суду про заборону введення нових тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.