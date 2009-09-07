Ющенко заявляє, що організатори його отруєння перебувають у Москві

Організатори отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА перебувають у Москві.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, про це повідомив сам В.ЮЩЕНКО в інтерв’ю виданню «Der Spiegel».

За його словами, на сьогодні розслідування справи про його отруєння у 2004 році завершене, прокуратура залучила близько тисячі свідків.

Президент нагадав, що сам кілька разів ходив до Генеральної прокуратури давати свідчення. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не дали свідчення ряд народних депутатів, серед яких і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Люди, які безпосередньо організували моє отруєння, знаходяться вже чотири роки у Москві. Я тричі звертався до Президента Росії і просив, щоб їх допитали українські слідчі. Слідчі готові провести допит в нашому Посольстві у Москві. До підозрюваних відносяться колишній заступник голови СБУ, кухар та особа з обслуговування. Ці всі люди знаходяться в Москві», - наголосив В.ЮЩЕНКО.