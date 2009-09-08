Тимошенко попросить у Путіна новий кредит?

На жовтневій зустрічі між прем`єр-міністрами України і Росії Юлією Тимошенко і Володимиром Путіним у Харкові обговорюватиметься можливість видачі кредиту Києву. Про це пише газета "Ведомости" з посиланням на анонімні джерела як у Росії, так і в Україні. За даними російських джерел, може йтися про суму в 1,5-2 мільярди доларів.

Офіційно інформація про можливу видачу кредиту поки не підтверджена. За словами заступника міністра фінансів Росії Дмитра Панкіна, рішення про виділення коштів Україні ще не ухвалене.

"Ведомости" пишуть, що Росія не хотіла б давати кредит "Нафтогазу" навіть під державні гарантії - в Москві наполягають, щоб позичальником був уряд України. За даними газети, бажання кредитувати український уряд вже висловили декілька російських банків, у тому числі й приватні. При цьому кредит Україні може бути видано в консорціумі із західними фінансовими організаціями.

Лента.ру