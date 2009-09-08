Партія регіонів заблокувала трибуну ВР

Трибуна Верховної Ради України заблокована фракцією Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що це є свідченням того, що нікого не цікавить прийняття рішення щодо підвищення соціальних стандартів та відбувається реалізація «сценарію 2004 року». В.ЛИТВИН наголосив, що йдеться про те, щоб заблокувати роботу парламенту і він не зміг працювати.

Перед цим на Погоджувальній раді йшлося про необхідність ухвалення законопроектів, які стосуються підвищення соціальних стандартів.