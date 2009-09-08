Яценюк створює політичну партію

У Києві відбулася презентація столичного осередку Громадської ініціативи «Фронт змін», який очолив заступник голови ради «Фронту змін» Андрій ПИШНИЙ.

Як повідомляє прес-служба “Фронту змін”, відкриття київської організації стало заключним етапом формування регіональної мережі осередків «Фронту змін», яких в усіх областях України, у Києві та Криму вже утворено понад 600. У цих осередках обласного та районного підпорядкування працюють понад 25 тисяч активістів.

Лідер “Фронту змін”, народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК, виступаючи на відкритті столичного осередку, заявив, що відтепер він констатує фактичне завершення формування громадської організації «Фронт змін», представництва якої є тепер у кожній області, у кожному районі. “Але це тільки перший етап. І попереду – набагато складніші випробування», – зазначив він.

Зокрема, за його словами, другий дуже важливий етап стосується формування політичної партії. «Політичної партії на нових засадах, з новими людьми і – що найважливіше – з чіткою ідеологією», – заявив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому депутат зазначив, що за останні 18 років в Україні так і не сформулювали, що таке «український проект», не дали відповіді на питання – що таке українська національна ідея. Водночас, підкреслив він, саме проектування держави і є національною ідеєю України. А.ЯЦЕНЮК нагадав, що проект, який він пропонує, базується на “чотирьох китах” - нова індустріалізація, промислове сільське господарство, здорова й освічена нація та боєздатна армія, і передбачає сильну Україну.

«Тільки ці пункти і тільки ця ідеологія сьогодні життєздатні. Все інше, що пропонується, – це продукти політичних технологій, які не несуть жодного навантаження, окрім того, щоб той чи інший кандидат виграв президентську кампанію. Найпростіше – взяти владу, найскладніше – знати, що з цією владою робити”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК, додавши, що він знає, що з нею робити. При цьому він закликав “не вірити в месій”, яких немає, наголосивши, що працювати треба усім. “Є сильні лідери, але ці сильні лідери опираються на дуже сильних людей», – зауважив А.ЯЦЕНЮК.

У свою чергу, говорячи про Київську міську організацію “Фронту змін”, А.ПИШНИЙ повідомив, що у столиці створено 10 районних осередків, які укомплектовані приміщеннями, і що до активної роботи готові 4,5 тисячі “зареєстрованих прихильників”.