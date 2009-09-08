БЮТ відмовляється брати участь у «цьому маразмі»

Партія регіонів відмовилася від пропозиції фракції Блоку Юлії Тимошенко проголосувати у пакеті надходження і видатки до держбюджету з метою підвищення соціальних стандартів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це на брифінгу у Верховній Раді заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Не підтримано Партією регіонів. Одне бажання – мати процес, а не результат. Результату вони бояться, бо які б рішення не прийняли по збільшенню соціальних стандартів, вони будуть стосуватися і конкретної економіки», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

«Повний деструктив. Я навіть більше скажу – те, що розмова тривала майже дві години, – це маразм», - наголосив він.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що на підприємствах членів Партії регіонів замість підвищення заробітної плати відбувається скорочення персоналу, робочих місць і заробітної плати.

Він повідомив, що Партія регіонів також відмовилася розглядати інші конструктивні пропозиції щодо збільшення мінімальної зарплати.

«Нічого не проходить, нічого!», - обурився І.КИРИЛЕНКО.

Лідер фракції БЮТ наголосив, що є три реальних джерела надходжень до держбюджету, за допомогою яких можна збільшити соціальні видатки.

«Перерозподілити у бюджеті те, що є. У когось треба відняти, щоб сюди додати, а відняти дві самі великі статті: охорона здоров’я і освіта. І ви прекрасно знаєте, що там немає що віднімати», - сказав він.

«Друге джерело – проголосувати, що це емісійні кошти Національного банку, тобто ми голосуємо, що це друкарський станок», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

«І трете – це дійсно шукати джерела. І ми запропонували реальний шлях – шукати джерела. Перерозподілити в країні потоки грошей. Дійсно, є реальні можливості, хай невеличкі, хай не ті, що хочеться, але їх можна ще пошукати», - зазначив І.КИРИЛЕНКО.

«Нічого не пройшло. Дійшло до образ. Ми далі відмовились бути присутніми при цьому маразмі», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня, на засіданні Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради та лідерів фракції не досягнуто компромісу щодо сьогоднішньої роботи парламенту.

Представники фракції Партії регіонів наполягали на необхідності розгляду у першочерговому порядку законопроектів щодо підвищення соціальних стандартів.

Водночас народні депутати від БЮТ наполягали на тому, щоб рішення про підвищення соціальних стандартів ухвалювалися лише у пакеті із законопроектами, які сприятимуть збільшенню надходжень до державного бюджету.