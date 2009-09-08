Мер Сімферополя виписав собі 161 тисячу преміальних

Контрольно-ревізійне управління в АРК проводить перевірку в Сімферопольському міськвиконкомі за фактом отримання міським головою Сімферополя Геннадієм БАБЕНКОМ грошових премій у розмірі 161 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в АРК.

Згідно з повідомленням, Сімферопольський міський голова Г.БАБЕНКО в період з 26 листопада 2008 року по 26 серпня 2009 року "за зразкове виконання службових обов`язків" особисто підписав і отримав грошові премії на загальну суму 161 тис. грн. Гроші отримано з бюджету міської ради.

Разом із тим, 26 листопада 2008 року Кабінет міністрів України прийняв постанову № 1036, в якій пунктом 11 тимчасово заборонив виплату преміальних державним службовцям за зразкове виконання службових обов`язків до стабілізації економічної ситуації в країні.

"Даний факт є показником рівня глибини морального розкладання влади міста. Кожен сімферополець, йдучи по брудних вулицях або розорених скверах, щодня особисто переконується в зразковості виконання своїх службових обов`язків Сімферопольським міським головою", - підкреслюється в повідомленні ГУ МВС у АРК.

За результатами ревізії за даним фактом кримська міліція обіцяє порушити кримінальну справу.