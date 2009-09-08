Регіонали не відступаються від трибуни ВР

Народні депутати від Партії регіонів продовжують блокувати трибуну і президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі залишаються близько 30 депутатів від Партії регіонів, які розмістилися у президії, на трибуні та у ложі уряду.

Крім того, депутати-«регіонали» над трибуною парламенту вивісили плакат «Партія регіонів захистить соціальні гарантії людей», а в ложі уряду - «Уряд Тимошенко проти підвищення пенсій і зарплат».

Крім того, у сесійній залі перебувають близько 20 представників інших фракцій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час Погоджувальної ради депутати так і не дійшли згоди щодо розгляду законопроекту про підвищення соціальних стандартів, внаслідок чого голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН висловив переконання, що в парламенті сьогодні не буде пленарного засідання.