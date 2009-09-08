Кому вигідний достроковий розпуск Ради

Народні депутати України – представники усіх фракцій парламенту - вважають, що достроковий розпуск Верховної Ради України вигідний Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ та Партії регіонів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, який запропонував народним депутатам відповісти на запитання: “Чим викликані та кому вигідні розмови про достроковий розпуск парламенту?”.

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що розмови про достроковий розпуск парламенту викликані бажанням В.ЮЩЕНКА залишитися при владі. «А ще – бажанням керівництва Партії регіонів розхитувати українську політику, а також здобути в майбутньому парламенті більшість. Більше я не бачу зацікавлених осіб: суспільству це не вигідно, нашій фракції це не вигідно, БЮТу це не вигідно, комуністам це не вигідно. В більш дальній перспективі такий хаос вигідний Росії. Тому що, чим більше в Україні буде дострокових виборів і боротьби всередині владної верхівки, тим слабше буде Україна», - сказав народний депутат.

Погоджується зі своїм колегою і народний депутат від фракції Комуністичної партії України Олександр ГОЛУБ. За його словами, Президент «тоді матиме необхідний об’єм влади. Мова іде про вибори і це єдиний шанс Президента, спираючись на адмінресурс, зіграти свою партію. Я припускаю, що в цьому йому можуть допомагати або співчувати представники Партії регіонів».

Народний депутат з фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ також вважає, що найбільше розпуск парламенту вигідний Президенту В.ЮЩЕНКУ - ”це однозначно. Для нього, очевидно, парламент є не просто мішенню для критики, але й інститутом, перекладаючи відповідальність на який, він вважає, що позбавляється власної відповідальності за стан справ в країні. Думаю, що це також вигідно частині Партії регіонів, для якої зміна уряду означає припинення втрати своїх капіталів. Більше, я думаю, це нікому не вигідно». О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив також, що заклики до розпуску парламенту він розглядає як «крик душі»: «Володимир ЛИТВИН сказав: або працюйте, або треба розпускатись. Я розглядаю це як крик душі людини, яка усвідомлює, що такий інститут як парламент має працювати. Але є певні люди, певні технологи, які призводять до бездіяльності цього парламенту... Але якщо виходити суто з юридичного боку справи, то немає сьогодні правових підстав для того, щоб відбувся розпуск ВР», - сказав депутат.

Натомість народний депутат з фракції БЮТ Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО не хоче гадати, кому вигідні розмови про розпуск парламенту, а наголошує, що на сьогодні немає підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради. «Або якась політична сила, зацікавлена у дострокових парламентських виборах, складає понад сто п’ятдесят мандатів і проходить всю ту процедуру, яку пройшли БЮТ і “Наша Україна” в 2007 році, склавши повноваження. Або знаходить 226 голосів і ВРУ проголошує про дострокові парламентські вибори», - пояснює парламентарій.

Втім, Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО не вважає дострокові парламентські вибори виходом з ситуації, що склалася: «Це не вихід, тому що вибори будуть проводитися на старій партійно-пропорційній основі. І ми будемо мати те, що маємо зараз. Бо за закритими списками у ВР пройшли люди з кримінальним минулим. Якщо не буде змінена система виборів і вони проходитимуть за старим виборчим законом – ми нічого не змінимо. Робити вибори, не змінивши чинного законодавства – це просто небезпечно для України, для її незалежності. Якщо робити дострокові парламентські вибори – то вони повинні бути після президентських виборів, впродовж, десь, місяців трьох, на зміненій законодавчій виборчій основі», - сказав депутат.

На думку народного депутата від Партії регіонів Олени БОНДАРЕНКО, у будь-якого політичного заходу, зокрема такого, як дострокові вибори, завжди знайдуться як прихильники, так і вороги. «Напевно, я не відкрию секрет, якщо скажу, що вигідно це, в першу чергу, тому, хто перший. Якщо дивитися по соціологічним результатам, які дають різні фірми, то це – Партія регіонів. Тому, з прагматичних міркувань, виходить, що вигідніше за все регіоналам. Але регіонали зі своєю думкою щодо цього питання не поспішають. Тому що, з одного боку, вони візьмуть набагато більше місць у майбутньому парламенті, ніж мають зараз. А з іншого боку, постає питання фінансування виборів», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Щодо мотивації інших політичних сил, народний депутат вважає, що найбільш суттєво у разі дострокових парламентських виборів постраждає фракція БЮТ. З фракцією НУ-НС, за словами О.БОНДАРЕНКО, поки що нічого не зрозуміло - «все каламутно, невизначено», у фракції Блоку Литвина нічого не зміниться – можливо, вони втратять лише трохи місць в парламенті, а комуністи втратять більше – але до парламенту все-таки пройдуть. О.БОНДАРЕНКО вважає, що «зараз суспільство настільки маргіналізоване, радикалізоване, що не виключене попадання в парламент максимально радикальних політиків – таких, наприклад, як Наталія ВІТРЕНКО або Олег ТЯГНИБОК. Ось чого не повинні допустити всі політичні сили». Також народний депутат зазначила, що Президенти України завжди вели роботу щодо «посилення себе-любимого» і демонізації парламенту. «Це було у КРАВЧУКА, це було у КУЧМИ, це ще яскравіше проявилося у ЮЩЕНКА», - сказала О.БОНДАРЕНКО.