Хмара каже, що Тимошенко здала національні інтереси

Великі країни Європи хочуть використати Україну як “розмінну монету” у геополітичній грі.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив народний депутат кількох скликань, член УНП Степан ХМАРА.

За його словами, останнім часом в Європі відбулась зміна вектора поведінки, яку можна охарактеризувати як охолодження ставлення до України з боку європейців.

С.ХМАРА наголосив, що у Європі намагаються використати Україну як “розмінну монету” у великій геополітичній грі. Як приклад він навів останні зустрічі і переговори керівників Росії та Німеччини Дмитра МЕДВЕДЄВА і Ангели МЕРКЕЛЬ, зокрема щодо побудови нових газопроводів в обхід України.

Разом з тим екс-депутат зауважив, що погіршення ставлення до України на міжнародній арені пов’язане і з внутрішніми проблемами нашої держави.

Серед них він назвав масштабну корупцію, парламентську кризу та інші негаразди.

С.ХМАРА звинуватив прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у “здачі” національних інтересів України в січні нинішнього року під час підписання угод про постачання російського газу в Україну. Він назвав підписаний документ вкрай невигідним для України. На його думку, представники української сторони свідомо пішли на такий крок, за що мають понести відповідальність.