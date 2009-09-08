Двері СНД відчинені для Грузії

Двері СНД залишаються відчиненими для Грузії, заявив в інтерв`ю радіостанції "Голос Росії" виконавчий секретар Співдружності Незалежних Держав Сергій ЛЕБЕДЄВ.

С.ЛЕБЕДЄВ нагадав, що членство Грузії в СНД офіційно припинилося лише днями, проте ця держава залишається учасником багатьох угод у рамках Співдружності.

«Події на Кавказі, звичайно, негативно відбилися на СНД, цього заперечувати не можна. І я як голова Виконкому СНД у серпні минулого року висловив у своїй заяві жаль у зв`язку з рішенням Грузії вийти зі складу Співдружності», - сказав С.ЛЕБЕДЄВ.

Він зазначив, що слідом за нотою Грузії минулого року про намір вийти зі складу СНД за день надійшла інша нота – про бажання Грузії залишитися учасником багатьох угод у рамках СНД, особливо щодо співпраці в економічній сфері. «Зараз, у принципі, вже узгоджена загальна лінія держав СНД про те, щоб дозволити Грузії залишитися учасником близько 70 угод», - сказав С.ЛЕБЕДЄВ.

Також С.ЛЕБЕДЄВ зазначив, що економічна криза, хоча й боляче вдарила по країнах СНД, лише згуртувала їх, підхльоснула інтеграційні процеси на пострадянському просторі.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня Грузія офіційно припинила членство в СНД.