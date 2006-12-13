Черновецький залишить нові тарифи для тих, у кого грошей кури не клюють

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує залишити нові комунальні тарифи тільки для тих, у кого грошей «кури не клюють».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Перший етап - це декларування тарифів на рівні інших міст і навіть трохи вищі для того, щоб я міг відступити від них на користь людей, які потребують моєї допомоги», - відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Якщо ми задекларуємо тарифи нижчі, то ми не зможемо їх збільшити для тих людей, у кого грошей кури не клюють, - пояснив він. - Якщо ми декларуємо підвищення тарифів на один відсоток, то завтра я ні БРОДСЬКОМУ, ні ТИМОШЕНКО, ні собі, а вони непогано живуть і я також не бідую, не зможу їх підняти. Так говорить закон».

За словами мера, міська влада робитиме все, що від неї залежить для зниження тарифів. «Причому вони стануть для багатьох киян меншими, ніж вони були до того, як ми затіяли реформу», - наголосив мер.

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначив, що в Києві вже знижено платежі щодо 2 тис. 50 будинків-хрущовок і 107 будинків барачного типу.

«Навіть більше ми зробили, ніж те, що ми обговорювали з Президентом», - відзначив міський голова.

«Завтра ми підійдемо до так званих будинків готельного типу. Ми щодня виводитимемо з-під удару певні категорії моїх виборців», - пообіцяв Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.