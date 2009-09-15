У НБУ хочуть забрати функцію нагляду за комерційними банками

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) ініціює передачу їй від Національного банку України функцій банківського нагляду.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Держфінпослуг Віктор СУСЛОВ.

За його словами, комісія вже розробила відповідний законопроект із цього приводу. «Законопроектом пропонується відокремити нагляд за комерційними банками від Національного банку, об`єднати його з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. Центральний банк має бути лише органом монетарного регулювання. Центральний банк не повинен здійснювати нагляд за конкретними комерційними банками», – сказав В.СУСЛОВ.

Він пояснив, що при поєднанні Нацбанком функцій емісійного центру, органу грошово-кредитної політики і органу нагляду за комерційними банками об`єктивно виникає конфлікт інтересів, тому що є можливість замість налагодження чіткої системи нагляду, контролю платоспроможності, виконання нормативів видавати фінансові кредити комерційним банкам, прикриваючи тим самим помилки в регулюванні банківського сектора.

За словами В.СУСЛОВА, законопроектом пропонується залишити за Нацбанком також функції валютного регулювання, при цьому передавши систему реєстрації комерційних банків у ведення комісії.

Керівник Держфінпослуг запевнив, що ініціатива узгоджена з урядом, а з народними депутатами ведуться переговори про підтримку проекту в сесійному залі Верховної Ради.

В.СУСЛОВ сподівається, що до кінця цього місяця законопроект буде схвалено Кабінетом Міністрів України і передано до парламенту.