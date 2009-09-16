Тимошенко розповіла, як Янукович з Азаровим зробили їй великий сюрприз

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує колишнього главу уряду Віктора ЯНУКОВИЧА і колишнього першого віце-прем`єр-міністра – міністра фінансів Миколу АЗАРОВА в залученні зовнішніх запозичень на невигідних умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні уряду, коментуючи дострокове погашення державної позики на суму понад 700 млн. швейцарських франків, які були залучені урядом В.ЯНУКОВИЧА.

«Ця сума була запозичена урядом ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА буквально в останній рік їхнього перебування при владі, і ці засоби були нібито залучені на дуже вигідних умовах, але, як з`ясувалося, суспільству говорили неправду. Ці гроші були залучені під надзвичайно високі відсотки, а в договорі була передбачена можливість для кредитора достроково пред`явити вимоги про погашення кредиту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також звернула увагу на той факт, що колишній уряд нібито взяв кредит на 12 років, проте компанія-кредитор зажадала від України достроково погасити кредитні зобов`язання.

«Це вже другий приклад, перший приклад був аналогічним, коли уряд В.ЯНУКОВИЧА запозичував 1 млрд. доларів для «Укравтодору». Гроші були повністю розкрадені, говорили, що це на 10 років, а потім нам пред`явили цей мільярд для дострокового повернення. Така якість роботи В.ЯНУКОВИЧА і М.АЗАРОВА, і таке ставлення до країни, коли вони брали гроші і використовували їх не за призначенням, приводить до багаторазового посилення кризи в країні», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що пред`явлення погашення дострокових кредитних зобов`язань України в розмірі понад 700 млн. швейцарських франків у кризових умовах є ударом по економіці України. Проте уряд, зокрема Міністерство фінансів, напередодні переказало кошти для повного погашення кредитних зобов`язань.

«Незважаючи на те, що для нас це було великим сюрпризом і великим ударом, ми все одно більше 6 млрд. грн. повернули вчора, повернули своєчасно. І ми, як країна, з честю вийшли з цієї ситуації. Це було нелегко, це, безперечно, привело до скорочення витрат за всіма іншими напрямками, котрі мають фінансуватися», - повідомив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Міністерство фінансів погасило основну суму і виплатило купонний дохід по облігаціях зовнішньої державної позики України 2006 року на загальну суму 781,44 млн. швейцарських франків.

За даними прес-служби Мінфіну, у вересні і грудні 2006 року Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України 2006 року на загальну суму 768 млн. швейцарських франків. Термін обігу становить 12 років з одноразовою можливістю пут-опціону через 3 роки (15 вересня 2009 р.).

Інвестори у визначений цими умовами термін скористалися правом пут-опціону і пред`явили до дострокового погашення весь обсяг випущених облігацій.

Запозичення здійснювалися за ставкою 3,5% річних.