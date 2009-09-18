WT: Обама хоче поставити Америку в залежність від Путіна

Рішення США по ПРО в Східній Європі стало достроковим подарунком на Різдво прем`єрові Росії Володимиру Путіну. Як пише The Washington Times, Путін одержав подарунок, не чекаючи Різдва, а поляки і чехи, навпаки, відчувають себе обдуреними і приниженими.

Редактор видання Веслі Прюден звертає увагу на те, що заява Обами прозвучала 17 вересня - в 70-у річницю вторгнення радянських військ до Східної Польщі.

Рішення по ПРО означає, що «навіть Вашингтон може бути заляканий російським ведмедем». «Інстинкти Обами диктують йому, що в будь-якому конфлікті Америка завжди сама винна і якби могла виправляти свої помилки, світ жив би в мирі, гармонії і любові. Такий світогляд приводить до рішення, що треба зробити, щоб у світовій політиці США означала не більше, ніж Бразилія або Швеція, - вважає Прюден.

На його думку, Джордж Буш заявив, що побачив в очах Володимира Путіна його душу, а Барак Обама зазирнув в холодні очі Путіна і побачив у ньому людину, в залежність від якої він хоче поставити Америку.

Газета.ру