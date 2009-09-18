БЮТ розраховує, що 4-5 регіоналів проголосують за бюджет Тимошенко

В Блоці Юлії Тимошенко переконані, що представлений урядом проект державного бюджету на 2010 рік буде підтриманий більшістю депутатів.

Про це в ефірі програми “По суті” на телеканалі “Перший громадський” заявив представник фракції БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

За його словами, в БЮТ очікують на підтримку фракцій коаліції та частини комуністів: “ми сподіваємось на те, що підтримає “Наша Україна” - це наші союзники по коаліції. Блок Литвина підтримає, і Володимир ЛИТВИН заявив, що в наступний рік треба іти з бюджетом. Ми сподіваємось на конструктивну позицію частини комуністів. Ну і як завжди — 4-5 депутатів з Партії регіонів також проголосують за державний бюджет. Ми сподіваємось, що мінімум 235 голосів буде за цей бюджет”.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ нагадав, що проект бюджету вже внесений на розгляд Верховної Ради. Він висловив сподівання на конструктивне обговорення проекту в бюджетному комітеті, й позитивний розгляд документу й в першому, й в другому читанні.” Під час цих читань зауваження і доповнення від фракцій повинні бути враховані”, - зазначив депутат.

Коментуючи сценарії подальшого блокування роботи ВР Партією регіонів і перешкоджання голосуванню за бюджет А.ПАВЛОВСЬКИЙ спрогнозував появу відповідної постанови Кабінету міністрів. “На випадок продовження “передвиборчого маразму” існує Бюджетний кодекс, який каже, що в цьому випадку (у разі неухвалення у ВР - УНІАН) уряд має право ухвалити постанову про виконання плану бюджету на наступний рік. Що буде і зроблено” - наголосив парламентарій.