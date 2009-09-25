ГПУ не знайшла незаконних поставок української зброї до Грузії

Генеральна прокуратура України спростовує інформацію деяких засобів масової інформації про нібито виявлення в роботі державної компанії «Укрспецекспорт» низки грубих порушень у зв’язку з продажем Грузії зброї та військової техніки.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Генеральної прокуратури України.

У документі зазначається, що останнім часом у засобах масової інформації лунають повідомлення про перебування українських військовослужбовців минулого року на території Грузії під час грузино-осетинського збройного конфлікту, наводяться прізвища осіб, які нібито підтвердили свою участь у цих подіях та надали відповідні письмові пояснення, а також що існують десять постанов про порушення кримінальних справ, які чекають на підпис.

Крім того, оприлюднюється інформація (яка вже неодноразово спростовувалася) про незаконні поставки зброї та військової техніки до Республіки Грузія та проведення у зв’язку з цим перевірки у ДК «Укрспецекспорт», якою начебто встановлено низку грубих порушень.

Прес-служба Генеральної прокуратури України уповноважена вкотре заявити, що опублікована у ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

Проведеними органами військової прокуратури перевірками встановлено, що військовослужбовці Збройних Сил України участі у збройному конфлікті не брали, озброєнь та військової техніки ЗСУ на території цієї держави не було, військова допомога грузинській стороні не надавалася.

Однак слід зазначити, що в період 2006-2008 років міжнародні передачі з України до Республіки Грузія товарів військового призначення, які підлягають експортному контролю, здійснювалися за попередньо укладеними зовнішньоекономічними контрактами відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних договорів. За цим фактом Службою безпеки України відмовлено у порушенні кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю - УНІАН) Кримінального кодексу України на підставі п.1 ст. 6 Кримінально-процесуального кодексу України, з чим погодилася Генеральна прокуратура.

Щодо перевірки діяльності ДК «Укрспецекспорт» та його дочірніх підприємств, то на даний час вона дійсно проводиться, але це пов’язано з перевіркою приватної фірми. За її результатами буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства.

Крім того, Генпрокуратура офіційно заявляє про відсутність десяти постанов про порушення кримінальних справ з цього приводу.

Відомство звертається до представників засобів масової інформації з проханням не поширювати недостовірних повідомлень та утримуватися від подібних коментарів.