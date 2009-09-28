У ЦВК розповіли, за що будуть знімати з реєстрації кандидатів у Президенти

Реєстрація кандидатів у Президенти України триватиме з 19 жовтня по 13 листопада включно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА.

Він, зокрема, зазначив, що виборчий процес розпочинається 19 жовтня 2009 року, а голосування відбудеться 17 січня 2010 року.

Стосовно реєстрації кандидатів, то, за словами А.МАГЕРИ, термін реєстрації досить тривалий і достатній для того, щоб всі бажаючі змогли вчасно надати необхідні документи.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо підстав для відмови у реєстрації, А.МАГЕРА зазначив, що найчастіше кандидати самі звертаються до Центрвиборчкому з проханням зняти їх з реєстрації.

Інші підстави, за його словами, визначені законом і стосуються, зокрема, наявності у кандидати в Президенти судимості, рішення суду про втрату кандидатом дієздатності чи відсутність громадянства України тощо.

У будь-якому випадку, запевнив А.МАГЕРА, ЦВК буде керуватись виключно законодавством, приймаючи рішення про реєстрацію того чи іншого кандидата у Президенти України.