Тимошенко похвалив експерт зі світовим ім'ям

Старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки (США) Андрес ОСЛУНД критикує політику Національного банку України, але при цьому позитивно оцінює роботу Кабінету міністрів Юлії ТИМОШЕНКО в умовах кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні "круглого столу", який проводить прем`єр-міністр України з провідними зарубіжними і вітчизняними експертами-економістами.

«Не дуже добре проводилася в Україні політика Національного банку – і валютна, і фінансова, що ослабило гривню. Що правильно було зроблене, так це державні фінанси (робота, проведена в цьому напрямку, – УНІАН)», – сказав А.ОСЛУНД, зазначивши при цьому, що він уважно стежить за розвитком економічної ситуації в Україні.

За словами експерта, враховуючи те, що борг України до початку кризи був невеликий, уряд цілком правильно зробив, що вчасно звернувся за допомогою до Міжнародного валютного фонду.

«Ви правильно виводили країну з кризи, ще не зовсім (вивели – УНІАН), але знаходитеся на правильному шляху. Важливо те, що дуже швидко ви звернулися до МВФ. І МВФ, у свою чергу, правильно зробив, виділивши великий кредит», – сказав А.ОСЛУНД.

Експерт порівняв нинішню кризу з кризою 1997-1998 років. «Я дивлюся на цю кризу як на фінансову кризу в Східній Азії 1997-1998 років. Це здебільшого платіжна криза, і лише платіжна. Це приводить до дефіциту бюджету на деякий час, але потім економіка відроджується», – сказав А.ОСЛУНД.

При цьому він підкреслив важливість роботи уряду не тільки в боротьбі з кризою, а й по відновленню економіки після її закінчення.

А.ОСЛУНД висловив переконання, що він та інші експерти-економісти завжди готові надати допомогу Україні, незалежно від того, який уряд буде в країні після президентських виборів.