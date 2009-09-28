Тимошенко похвалив експерт зі світовим ім'ям
Ослунд критикує Нацбанк
Старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки (США) Андрес ОСЛУНД критикує політику Національного банку України, але при цьому позитивно оцінює роботу Кабінету міністрів Юлії ТИМОШЕНКО в умовах кризи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні "круглого столу", який проводить прем`єр-міністр України з провідними зарубіжними і вітчизняними експертами-економістами.
«Не дуже добре проводилася в Україні політика Національного банку – і валютна, і фінансова, що ослабило гривню. Що правильно було зроблене, так це державні фінанси (робота, проведена в цьому напрямку, – УНІАН)», – сказав А.ОСЛУНД, зазначивши при цьому, що він уважно стежить за розвитком економічної ситуації в Україні.
За словами експерта, враховуючи те, що борг України до початку кризи був невеликий, уряд цілком правильно зробив, що вчасно звернувся за допомогою до Міжнародного валютного фонду.
«Ви правильно виводили країну з кризи, ще не зовсім (вивели – УНІАН), але знаходитеся на правильному шляху. Важливо те, що дуже швидко ви звернулися до МВФ. І МВФ, у свою чергу, правильно зробив, виділивши великий кредит», – сказав А.ОСЛУНД.
Експерт порівняв нинішню кризу з кризою 1997-1998 років. «Я дивлюся на цю кризу як на фінансову кризу в Східній Азії 1997-1998 років. Це здебільшого платіжна криза, і лише платіжна. Це приводить до дефіциту бюджету на деякий час, але потім економіка відроджується», – сказав А.ОСЛУНД.
При цьому він підкреслив важливість роботи уряду не тільки в боротьбі з кризою, а й по відновленню економіки після її закінчення.
А.ОСЛУНД висловив переконання, що він та інші експерти-економісти завжди готові надати допомогу Україні, незалежно від того, який уряд буде в країні після президентських виборів.