Нафтогаз виплатив держателям єврооблігацій купонний дохід

Київ. 1 жовтня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» виплатила купонний дохід за єврооблігаціями, випущеними на суму 500 млн. дол., з розрахунку 8,125% річних і піврічного купонного періоду.

Про це УНІАН повідомили к прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що основний капітал залишається предметом узгодження обміну 100% бонду на нові цінні папери, також у доларах, з купоном 9,5%, терміном виплати у вересні 2014 року і з перевагою абсолютної і беззастережної суверенної гарантії уряду України.

«НАК «Нафтогаз України» залишається на позиції, що якнайкращий шлях для держателів євробондів - це ретельно розглянути умови пропозиції компанії», - наголошується у повідомленні прес-центру.

Нагадаємо, 24 вересня «Нафтогаз України» запропонував держателям єврооблігацій обміняти їх на нові папери з державною гарантією і погашенням у 2014 році. Держхолдинг пропонує збільшити купонну ставку з поточних 8,125% до 9,5% річних. При цьому, згідно з пропозицією НАК, держателі, які погодилися на реструктуризацію до 8 жовтня, зможуть обміняти 100% боргу, а на другому етапі реструктуризації (до 15 жовтня) обмін здійснюватиметься з коефіцієнтом 0,95.

Збори держателів євробондів відбудуться 19 жовтня 2009 року в Лондоні.

Раніше також повідомлялося, що НАК вже розпочав переговори щодо реструктуризації зовнішнього боргу на загальну суму 1,6 млрд. дол.

Єврооблігації НАК «Нафтогаз України» було випущено в 2004 році. Обсяг випуску дорівнює 500 млн. дол., термін погашення - 30 вересня 2009 року.