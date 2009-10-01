Яценюк: нам не світить ні Євросоюз, ні союз з Росією

Україна повинна припинити “проситися кудись вступати” і має визначитись зі своєю політикою, заявив народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК на зустрічі зі студентами Національного університету «Острозька академія».

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні один із великих центрів впливу формуватиметься на Європейському континенті. За його словами, це “може бути єдиний центр впливу, якщо розглядати Євросоюз і Росію разом, або два окремі центри, якщо відокремлювати ЄС від Росії”.

Лідер “Фронту змін” зазначив, що сьогодні у Європі зберігається поділ часів «холодної війни» – на Захід і Схід, а межа цього поділу збігається із західним кордоном України.

“У цій ситуації Україна знаходиться між двома центрами впливу – ЄС та Росією, тож їй слід визначатися із власною політикою", - наголосив він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК підкреслив: «Розуміючи те, що членство у Європейському Союзі нам не світить, розуміючи те, що ні про який союз з Росією також не може йти сьогодні мова, Україна повинна визначитися зі своєю політикою і поставити свої цілі».

Лідер “Фронту змін” вважає, що Україна “повинна перестати проситися кудись вступати і зрозуміти, що чим більше просишся, тим далі ти від цілі”. «Україна повинна взяти на себе ініціативу формування чотирьох спільних політик з країнами на Схід від Євросоюзу – енергетичної, продовольчої, транспортної та торгівлі озброєннями», - додав він.

Як наголосив А.ЯЦЕНЮК, “світ радикально і кардинально змінився, і нам треба очікувати серйозних трансформацій у світовій економіці, у світовому геополітичному просторі”. “У цій ситуацій Україні слід визначитися зі своєю політикою та ставити свої власні цілі”, - додав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, “Україна за останні роки набралася боргів – 100 мільярдів доларів США”. За його словами, “напозичавши в Америки і в Європи, ми витрачали ці кредити тільки на одне: на імпортні товари, на імпортні автомобілі, на імпортні телевізори - тобто, на фінансування іноземної економіки”.

Він додав, що “відсутність внутрішнього ринку і фінансування іноземної економіки за позичені гроші стало причиною української економічної кризи”.