Тимошенко: армія не готова повністю захистити суверенітет країни

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що українська армія не готова повною мірою захистити суверенітет країни, і тому необхідно підсилити підготовку військових кадрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на зустрічі з учнями і викладачами Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату міста Надвірна Івано-Франківської області.

«Україна проходить дуже складний етап становлення. 18 років незалежності, але сказати, що ми вже повністю готові і зможемо повністю захистити наш суверенітет, поки не можна. Нам потрібна сильна і могутня армія, чесні і віддані країні, чесні у всіх контекстах силові структури. Нам треба, щоб прийшла нова золота еліта – силові структури», – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що сьогодні після того, як побачила показові виступи ліцеїстів і змогла оцінити їхню військову підготовку, то дійшла висновку, що потенціал у Збройних сил достатньо великий і необхідно надати особливу увагу бойовій, інтелектуальній і духовній підготовці майбутніх українських військовослужбовців.

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла ліцеїстам і викладачам ліцею розширити комп`ютерний клас, допомогти у вирішенні деяких побутових питань, а також потурбуватися про те, щоб в учбовому закладі з`явилися нові тренажери.

«Враховуючи, що я теж в цьому дещо розбираюсь (у тренажерах – УНІАН), я думаю, що ми вам допоможемо придбати професійні тренажери», – додала Ю.ТИМОШЕНКО.