Для українців відносини з Росією - на 18 місці (опитування)

Соціальні негаразди турбують населення в десятки разів більше, ніж відносини України з Росією, Європейським Союзом, НАТО, чи питання мови та нової Конституції.

Про це повідомили Президент Української академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО та Директор з досліджень Всеукраїнської соціологічної служби Борис САГАЛАКОВ на прес-конференції в УНІАН, презентуючи результати соціологічного дослідження «Політична ситуація в Україні на сучасному етапі – політико-соціологічний погляд», проведеного Українською академією політичних наук спільно із Всеукраїнською соціологічною службою.

Так, відповідно до дослідження 63,7% жителів столичної області найбільше з життєвих проблем непокоїть питання зростання цін, 54,8% - низький рівень зарплат, пенсій, 42,3% - зростання безробіття.

На четвертому місці - питання політичної нестабільності в країні (37,7%).

Лише 18-те місце посіло питання відносин з Росією (7,8%). Стільки ж відсотків турбує й питання непрофесіоналізму представників місцевих органів влади.

В самому кінці списку розташувались питання вступу України до ЄС та НАТО (4%), надання російській мові статусу офіційної (3,9%), прийняття нової Конституції (3,8%), єдність Західної та Східної України (3,8%).

Також відповідно до дослідження, порівняно з минулим роком збільшилась кількість дуже бідних та дуже багатих людей. Так, за словами М.МИХАЛЬЧЕНКА, у 2009 році на питання як ви оцінюєте матеріальний стан вашої сім’ї, 17,4% сказали, що ледве зводять кінці з кінцями (2008 – 14,3%), 39,9% сказали, що на харчування вистачає, але придбання взуття чи одягу вже викликає труднощі (2008 - 36,3%). В цілому на життя вистачає, але на придбання таких речей як меблі, телевізор тощо не вистачає – 33,7% (2008 – 42,1%). При цьому експерт зауважив, що кількість цих людей зменшилась здебільшого за рахунок переходу людей у вище зазначені категорії.

Крім того, збільшилась кількість людей, які відповіли, що у них немає ніяких матеріальних труднощів – 8,6% (2008 – 7,1%).

Опитування проводилось у Київській області з 19 по 21 вересня 2009 року. Було опитано 2500 респондентів за вибірковою квотою з врахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України. Можлива похибка – 1,5%.