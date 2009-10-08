Литвин попросив голів фракцій зібратися у нього невідкладно

У Верховній Раді України оголошено перерву на 30 хвилин на вимогу фракцій БЮТ та НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, перерва оголошена для проведення чергових консультацій між лідерами фракцій щодо порядку розгляду кадрових питань.

Під час ранкового пленарного засідання лідери фракцій БЮТ та НУ-НС виступили з вимогою виконати вчорашні домовленості та першим розглянути питання щодо звільнення та призначення членів Кабінету міністрів. Зокрема лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО зауважив, що вчора під час погоджувальної ради було домовлено, що ці питання розглядатимуться першими. Натомість першим питанням в порядку денному стоїть питання щодо представлення проекту закону про державний бюджет України на 2010 рік. Його підтримав і лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО, зауваживши, що кадрові питання не потребують додаткового внесення до порядку денного і розглядаються позачергово.

Натомість перший заступник лідера фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ зауважив, що не потрібно порушувати порядок денний і розглядати першим питанням бюджет на наступний рік. Після нетривалого обговорення голова ВР Володимир ЛИТВИН оголосив перерву на 30 хвилин до 10.45 і попросив голів фракцій зібратися у нього невідкладно .