Телеміст Україна-США про проблеми телекомунікаційної медицини

13 жовтня 2009 року о 18.00 в конференц-залі компанії «Адамант» (адреса: м. Київ, Харківське шосе, 51-а) відбудеться телеміст Україна-США між американським шпиталем в Провіденсі та компанією «Адамант» на тему «Впровадження інноваційних ІКТ у вітчизняній медицині. Проект Єдиний міжнародний телемедичний простір».

Організаторами телемосту є телекомунікаційна компанія «Адамант», благодійний медичний фонд "Допомога медицині" і американський шпиталь Providence Healthcare Network (Waco, Texas). Трансляцію заходу в мережі Інтернет в режимі он-лайн проводитиме компанія «Адамант» з 18:00 до 19:00 на сайтах www.adamant.ua і www.cfmr.org.ua

З американської сторони у телемості візьмуть участь сенатор від штату Техас Джим ДАННЕМ (Jim Dunnam), президент шпиталю Providence Healthcare Network (Waco, Texas) Кент КІХЕЙ (Kent Keahey), президент БФ "Допомога медицині" Олександр ЕТНІС (Україна), керівники структурних підрозділів американського шпиталю, група українських лікарів, які зараз перебувають в США по Програмі медичного обміну 2009, представники бізнес-структур, громадських організацій, преси і ТБ.

З українського сторони - голова правління БФ «Допомога медицині», президент групи компаній «Адамант» Іван ПЕТУХОВ, заступник міністра охорони здоров`я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ (за згодою), начальник Головного управління охорони здоров`я та медичного забезпечення м. Києва, депутат Київської міської ради Людмила КАЧУРОВА (за згодою), президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ (за згодою), доктор медичних наук, член-кореспондент НАН України, головний кардіохірург МОЗ України, голова Наглядової ради БФ "Допомога медицині", завідувач відділенням хірургії ішемічної хвороби серця Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова АМН України професор Анатолій РУДЕНКО, перший заступник Головного управління медичної допомоги КМДА Віталій МОХАРЄВ (за згодою), завідувач ортопедо-травматологічного центру Київської обласної клінічної лікарні лікар вищої категорії Тарас ПЕТРИК, головний лікар Київської обласної клінічної лікарні, завідувач кафедрою ортопедії і травматології НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, доктор медичних наук Микола АНКІН (за згодою), ректор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця член-кореспондент Академії медичних наук України Віталій МОСКАЛЕНКО, представники корпорації «Майкрософт» - провідного світового розробника програмного забезпечення для телемедицини (за згодою), представники громадськості, преса, ТБ.

Учасники телемосту обговорять наступні питання:

1. Програма медичного обміну 2009 благодійного фонду «Допомога медицині». Позитивний досвід співпраці українських лікарів з провідним американським шпиталем Провіденс, що входить до ТОП-100 світових медичних закладів.

2. Використання ІКТ в Програмі Медичного Обміну 2009/2010 - нова ступінь розвитку партнерських взаємовідносин між базовим шпиталем Providence Healthcare Network, БФ «Допомога медицині» та компанією «Адамант».

3. Розширення співпраці із зацікавленими світовими та вітчизняними медичними установами в рамках Інноваційного проекту «Єдиний міжнародний телемедицинський простір».

4. Взаємодія між американськими та українськими шпиталями за допомогою сучасних ІКТ з метою впровадження сучасних методів надання швидкої медичної допомоги.